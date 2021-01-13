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В Улан-Удэ бывший судебный пристав лишил государство 34,5 млн рублей

В Улан-Удэ бывший судебный пристав лишил государство 34,5 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он незаконно освободил от задолженности юридическое лицо

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность судебного пристава-исполнителя, подготовил от имени руководства подложные постановления об отмене решений о взыскании исполнительского сбора с крупного предприятия-должника и об отмене решений о возбуждении исполнительных производств. Он внёс в документы заведомо ложные сведения о неполучении должником уведомлений о возбуждении исполнительных производств, почтовые реестры о направлении уведомлений уничтожил.

Используя логин и пароль другого сотрудника, без ведома коллеги, злоумышленник внёс в автоматизированную систему фиктивные данные.

- В результате преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере 34,5 млн рублей, юридическое лицо незаконно освобождено от уплаты задолженности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Бывшему судебному приставу грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
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