В Бурятии со льда выдворили более 300 детей

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Бурятии завершился третий этап профилактической акции



С 4 по 10 января в Бурятии прошёл третий этап акции «Безопасный лёд». В ходе акции все заинтересованные ведомства обеспечивали безопасность людей на водных объектах. В акции принимали участие сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, спасатели и активисты общественной организации «Молодёжка ОНФ».



Особое внимание уделялось детскому отдыху во время зимних каникул и рыбакам. Кроме этого выявлялись несанкционированные ледовые переправы и принимались необходимые меры по прекращению их функционирования. На сегодня действует 5 ледовых переправ, в ближайшее время готовятся к открытию ещё четыре объекта.



Всего силами инспекторского состава республиканского ГИМС проведено 28 патрулирований, в ходе которых беседами охвачено более 900 человек, распространено около 1000 листовок по мерам спасения и самоспасения. В наиболее посещаемых населением местах размещено 24 плаката и баннера различной тематики, предупреждающих об опасности на ледовой поверхности.



С берегов водоёмов выдворено более 300 детей, находящихся на льду без сопровождения взрослых, при этом с каждым ребёнком была проведена профилактическая беседа



Во время проведения мероприятия случаев гибели или травматизма людей на водных объектах республики не допущено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

