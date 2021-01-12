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В улан-удэнской колонии устроили гонки на ватрушках

В улан-удэнской колонии устроили гонки на ватрушках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовали три команды

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ осуждённые посоревновались в гонках на ватрушках.

В состязании приняли участие три команды. Каждому из участников которой предстояло на скорость прокатить своего напарника на ватрушке, от старта до финиша.

- Осуждённые весело провели время на свежем воздухе, зарядились положительной энергией и оптимизмом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


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