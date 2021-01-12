В улан-удэнской колонии устроили гонки на ватрушках

Участвовали три команды



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ осуждённые посоревновались в гонках на ватрушках.



В состязании приняли участие три команды. Каждому из участников которой предстояло на скорость прокатить своего напарника на ватрушке, от старта до финиша.



- Осуждённые весело провели время на свежем воздухе, зарядились положительной энергией и оптимизмом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





