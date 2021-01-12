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В Иркутске врачи спасли беременную с полным поражением лёгких

В Иркутске врачи спасли беременную с полным поражением лёгких
Общество,  Фото:pixabay.com
На свет появилась здоровая девочка

Иркутские врачи спасли беременную со 100% поражением лёгких. Ребёнок родился здоровым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина заболела на 32-й неделе беременности, из симптомов — температура 38, которая держалась три дня, и одышка. Начала лечиться сама, поняла, что не выходит, обратилась к медикам в перинатальный центр. Врачи провели обследование. И то, что они увидели на КТ, привело их в шок.

У жительницы Иркутской области было 100% поражения лёгких, плод не получал достаточно кислорода, ребёнка нужно было срочно спасать. Как и саму женщину.

- Роженице сделали кесарево, на свет появилась здоровая девочка. А молодую маму увезли в реанимацию, где она пролежала почти два месяца под ИВЛ. В выздоровление девушки уже никто не верил (в этом признались даже сами доктора), но пациентка выжила, выздоровела и уже дома — знакомится со своей двухмесячной дочкой, - резюмируется в материале Mash.
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