Вопрос обещали рассмотреть в этом году
Жители села Поселье Иволгинского района Бурятии и улан-удэнского села Верхняя Тулунжа пожаловались в группу «Иволга-инфо. 24/7» на лежачего полицейского.
- Можно заменить лежащего полицейского в Поселье на асфальтированного? – поинтересовались местные жители, - В тёмное время суток встречная машина вылетела на мою сторону, от испуга (неожиданности) из-за лежачего полицейского. Нет знаков и освещения! – пожаловались сельчане.
Администраторы группы «Иволга-инфо», в свою очередь, направили обращение директору муниципального бюджетного учреждения «Иволга» Дансарану Рантарову. Он заверил, что в Поселье искусственные неровности, установленные около двух школ («бывшая» начальная и новая школы), соответствуют нормативам, согласно которому обязательным условием является установка предупреждающих знаков. «Там они имеются», - отметил Дансаран Рантаров.
- В 2021 году планируются ремонтные работы на участке дороги около «бывшей» начальной школы. Будет рассмотрен вариант замены, либо ликвидации искусственной неровности на указанном участке. По вопросу освещения сообщаем, что на сегодняшний день по улице Советская села Поселье в рамках гарантийных обязательств подрядчик производит замену фонарей, - пояснил Дансаран Рантаров.
По его словам, 7 декабря, подрядчик сообщил, что из-за отсутствия комплектующих на территории России был оформлен заказ за рубежом, срок поставки два-три месяца.
По вопросам обслуживания дорог села Верхняя Тулунжа он посоветовал обратиться в администрацию Советского района Улан-Удэ через интернет-приёмную.
Водители просят убрать лежачего полицейского в Поселье
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы
Участвовали три команды
На свет появилась здоровая девочка
Вопрос обещали рассмотреть в этом году
О планах по переселению рассказали в мэрии
С 1 января по 30 июня этого года для населения они составят 2,947 руб./кВт·ч
172 спортсмена приняли участие в соревнованиях
Соревнования завершатся 16 января
Мать долго не била тревогу по поводу истощения дочери
Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование
В их числе три двойни
Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре
Победитель получит книгу в подарок
В проведении незаконного митинга обвинялась преподаватель колледжа
Рабочий февраль станет ещё короче