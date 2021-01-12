Водители просят убрать лежачего полицейского в Поселье

Вопрос обещали рассмотреть в этом году



Жители села Поселье Иволгинского района Бурятии и улан-удэнского села Верхняя Тулунжа пожаловались в группу «Иволга-инфо. 24/7» на лежачего полицейского.



- Можно заменить лежащего полицейского в Поселье на асфальтированного? – поинтересовались местные жители, - В тёмное время суток встречная машина вылетела на мою сторону, от испуга (неожиданности) из-за лежачего полицейского. Нет знаков и освещения! – пожаловались сельчане.



Администраторы группы «Иволга-инфо», в свою очередь, направили обращение директору муниципального бюджетного учреждения «Иволга» Дансарану Рантарову. Он заверил, что в Поселье искусственные неровности, установленные около двух школ («бывшая» начальная и новая школы), соответствуют нормативам, согласно которому обязательным условием является установка предупреждающих знаков. «Там они имеются», - отметил Дансаран Рантаров.



- В 2021 году планируются ремонтные работы на участке дороги около «бывшей» начальной школы. Будет рассмотрен вариант замены, либо ликвидации искусственной неровности на указанном участке. По вопросу освещения сообщаем, что на сегодняшний день по улице Советская села Поселье в рамках гарантийных обязательств подрядчик производит замену фонарей, - пояснил Дансаран Рантаров.



По его словам, 7 декабря, подрядчик сообщил, что из-за отсутствия комплектующих на территории России был оформлен заказ за рубежом, срок поставки два-три месяца.



По вопросам обслуживания дорог села Верхняя Тулунжа он посоветовал обратиться в администрацию Советского района Улан-Удэ через интернет-приёмную.

