В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку с весом 14 кг

Следователи разбираются в обстоятельствах этой истории. Для выяснения вопросов о причинах истощения ребёнка будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования действиям (или же бездействию) матери будет дана правовая оценка.







Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что девочка в связи с инвалидностью находилась на домашнем обучении.



- Её мать не проходила с ребёнком ежегодное плановое обследование. Не получала в Фонде социального страхования необходимые средства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации, не осуществляла надлежащий уход за дочерью, - отметила Ганькина.



Прокуратура Заиграевского района в ходе проверки выявила нарушения в деятельности органов системы профилактики района. Для их устранения внесено представление в адрес главы района.









21 ноября в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ поступила 13-летняя девочка в истощённом состоянии. Её вес на момент госпитализации составлял около 14 кг. Об этом жутком случае стало известно сегодня.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, девочка живёт в селе в Заиграевском районе Бурятии вместе с матерью. Женщина одна воспитывает трёх несовершеннолетних детей. Семья до происшествия на учётах в органах опеки и полиции не стояла.- Из показаний матери следует, что истощение ребёнка наступило на фоне общего заболевания, связанного с родовой травмой. Однако за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние ребёнка не усугубилось, - сообщили в следственном управлении.