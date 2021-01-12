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В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку с весом 14 кг

В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку с весом 14 кг
Общество,  Фото:pixabay.com
Мать долго не била тревогу по поводу истощения дочери

21 ноября в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ поступила 13-летняя девочка в истощённом состоянии. Её вес на момент госпитализации составлял около 14 кг. Об этом жутком случае стало известно сегодня.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, девочка живёт в селе в Заиграевском районе Бурятии вместе с матерью. Женщина одна воспитывает трёх несовершеннолетних детей. Семья до происшествия на учётах в органах опеки и полиции не стояла.

- Из показаний матери следует, что истощение ребёнка наступило на фоне общего заболевания, связанного с родовой травмой. Однако за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние ребёнка не усугубилось, - сообщили в следственном управлении.

Следователи разбираются в обстоятельствах этой истории. Для выяснения вопросов о причинах истощения ребёнка будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования действиям (или же бездействию) матери будет дана правовая оценка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что девочка в связи с инвалидностью находилась на домашнем обучении.

- Её мать не проходила с ребёнком ежегодное плановое обследование. Не получала в Фонде социального страхования необходимые средства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации, не осуществляла надлежащий уход за дочерью, - отметила Ганькина.

Прокуратура Заиграевского района в ходе проверки выявила нарушения в деятельности органов системы профилактики района. Для их устранения внесено представление в адрес главы района.



медицинская помощь следственный комитет
 
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