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В Улан-Удэ строящуюся школу №40 подключили к отоплению

В Улан-Удэ строящуюся школу №40 подключили к отоплению
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование

Здание школы №40 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ возвели и подключили к отоплению, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, проводят сети электроснабжения, пожарной сигнализации, устанавливают сантехнику. Работы по оснащению школы оборудованием начаты, в частности, в школу уже доставили оборудование для пищеблока. Мебель и интерактивное оборудования установят после полной строительной готовности кабинетов.

Здание школы состоит из трех трёхэтажных блоков. На территории есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур.

Как сообщал «Байкал-Daily», здание школы №40 было снесено в 2019 году, поскольку годом ранее оно было признано аварийным. Часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.



школы
 
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