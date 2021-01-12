Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование
Здание школы №40 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ возвели и подключили к отоплению, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, проводят сети электроснабжения, пожарной сигнализации, устанавливают сантехнику. Работы по оснащению школы оборудованием начаты, в частности, в школу уже доставили оборудование для пищеблока. Мебель и интерактивное оборудования установят после полной строительной готовности кабинетов.
Здание школы состоит из трех трёхэтажных блоков. На территории есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур.
Как сообщал «Байкал-Daily», здание школы №40 было снесено в 2019 году, поскольку годом ранее оно было признано аварийным. Часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.
В Улан-Удэ строящуюся школу №40 подключили к отоплению
Общество, Фото:
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