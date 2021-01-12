Улан-удэнец через суд решал вопрос стоимости автобуса

Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре



Улан-удэнец купил два автобуса, один из которых его знакомый взял в аренду с последующим выкупом. Арендатор автобуса обязался выплачивать ежемесячно за автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей, а также доплачивать за пользование рассрочкой 10 тысяч рублей в месяц до полной выплаты.



Однако с тех пор приятель своё обязательство не выполнил и перестал отвечать на звонки. Дело дошло до суда.



В ГИБДД имеются сведения о заключении договора купли-продажи этого автобуса между истцом и ответчиком, которым якобы приобретён автобус за 230 тысяч рублей, а также сведения о последующей его продаже иному лицу. Однако автовладелец отрицал, что подписывал этот договор и утверждал, что подпись подделана. Поэтому просил признать договор купли-продажи автомобиля, заключенный между ним и приятелем, и последующий договор купли-продажи данного автомобиля ничтожными. Кроме того, он просил признать право собственности на автобус за ним, истребовать автомобиль из чужого незаконного владения.



- Как следует из заключения судебной экспертизы, при оценке результатов сравнительного исследования установлено, что перечисленные совпадающие признаки в каждом случае сравнения существенны, устойчивы и в своём сочетании достаточны для категоричного вывода о том, что исследуемая подпись в договоре купли-продажи автомобиля, между истцом и ответчиком, в графе «продавец» выполнена самим истцом, а не иным лицом, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



- Поскольку экспертным заключением в категоричной форме опровергнуты доводы истца о принадлежности подписи в оспариваемом договоре купли-продажи транспортного средства иному лицу, оснований для удовлетворения иска, заявленного со ссылкой на неподписание истцом договора купли-продажи, суд не нашёл, - добавили в суде.



Таким образом иск оставлен без удовлетворения.



Решение не вступило в законную силу.

