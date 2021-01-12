Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре
Улан-удэнец купил два автобуса, один из которых его знакомый взял в аренду с последующим выкупом. Арендатор автобуса обязался выплачивать ежемесячно за автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей, а также доплачивать за пользование рассрочкой 10 тысяч рублей в месяц до полной выплаты.
Однако с тех пор приятель своё обязательство не выполнил и перестал отвечать на звонки. Дело дошло до суда.
В ГИБДД имеются сведения о заключении договора купли-продажи этого автобуса между истцом и ответчиком, которым якобы приобретён автобус за 230 тысяч рублей, а также сведения о последующей его продаже иному лицу. Однако автовладелец отрицал, что подписывал этот договор и утверждал, что подпись подделана. Поэтому просил признать договор купли-продажи автомобиля, заключенный между ним и приятелем, и последующий договор купли-продажи данного автомобиля ничтожными. Кроме того, он просил признать право собственности на автобус за ним, истребовать автомобиль из чужого незаконного владения.
- Как следует из заключения судебной экспертизы, при оценке результатов сравнительного исследования установлено, что перечисленные совпадающие признаки в каждом случае сравнения существенны, устойчивы и в своём сочетании достаточны для категоричного вывода о том, что исследуемая подпись в договоре купли-продажи автомобиля, между истцом и ответчиком, в графе «продавец» выполнена самим истцом, а не иным лицом, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
- Поскольку экспертным заключением в категоричной форме опровергнуты доводы истца о принадлежности подписи в оспариваемом договоре купли-продажи транспортного средства иному лицу, оснований для удовлетворения иска, заявленного со ссылкой на неподписание истцом договора купли-продажи, суд не нашёл, - добавили в суде.
Таким образом иск оставлен без удовлетворения.
Решение не вступило в законную силу.
Улан-удэнец через суд решал вопрос стоимости автобуса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре
Победитель получит книгу в подарок
В проведении незаконного митинга обвинялась преподаватель колледжа
Рабочий февраль станет ещё короче
Решение вынесла региональная федерации хоккея с мячом
Центр восточной медицины в Улан-Удэ переходит в штатный режим работы
Благодарственные письма вручали перед Новым годом
Алексей Гыргенов перечислил плюсы, из-за которых он решил остаться жить в Бурятии
Необходимо срочно вмешаться, иначе птица неминуемо погибнет
Поручение нужно выполнить до лета
Женщина врезалась в ограждение
Суточный прирост составил более сотни человек
Беспокойно вели себя и собаки, и поросята
Прилетающим в Бурятию из-за рубежа напомнили об изоляции
На суд жюри представили более 800 работ