Победитель получит книгу в подарок
В Бурятии к выпуску готовится книга о Бичурском районе. Она посвящена 85-летнему юбилею района.
- В книге рассказывается о сегодняшнем дне. О том, как мы живём, - сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».
В главы и разделы включены все организации и сельские поселения. В книге много фотографий, где можно будет найти себя или своих близких и знакомых, а также любимые места.
Также жителям района предлегают придумать название для книги. Оно должно быть коротким - до трёх слов, современным, то есть «свежим», отражать этот самобытный край. Присылать варианты нужно в группу «Бичура-инфо».
Победитель получит книгу в подарок.
В Бурятии думают над названием книги о Бичурском районе
Общество, Фото:
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