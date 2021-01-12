В Бурятии думают над названием книги о Бичурском районе

Общество, Фото: книги 2005 и 2010 гг. "Бичура-инфо"

Победитель получит книгу в подарок



В Бурятии к выпуску готовится книга о Бичурском районе. Она посвящена 85-летнему юбилею района.



- В книге рассказывается о сегодняшнем дне. О том, как мы живём, - сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».



В главы и разделы включены все организации и сельские поселения. В книге много фотографий, где можно будет найти себя или своих близких и знакомых, а также любимые места.



Также жителям района предлегают придумать название для книги. Оно должно быть коротким - до трёх слов, современным, то есть «свежим», отражать этот самобытный край. Присылать варианты нужно в группу «Бичура-инфо».



Победитель получит книгу в подарок.

