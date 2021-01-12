Рабочий февраль станет ещё короче
Россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Однако предшествующая им рабочая неделя будет единственной шестидневной в этом году в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.
Перед всероссийским праздником жителей Бурятии ждёт выходной 12 февраля, в пятницу, в связи празднованием Сагаалгана. Соответствующий указ ещё в конце прошлого года подписал глава республики.
Таким образом, и без того самый короткий месяц в году для жителей Бурятии станет ещё короче на четыре дня.
Жителей Бурятии ждут длинные выходные в феврале
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