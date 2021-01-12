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В Бурятии назвали лучший школьный каток

В Бурятии назвали лучший школьный каток
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Решение вынесла региональная федерации хоккея с мячом

Судейская коллегия федерации хоккея с мячом Бурятии дала оценку в подготовке ледового поля возле Мухоршибирской школы №1, признав его лучшим в республике. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Начальник отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Мухоршибирского района Александр Тугжиев поблагодарил за подготовку хоккейного поля индивидуального предпринимателя и тракториста районной администрации.


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