В Бурятии назвали лучший школьный каток

Решение вынесла региональная федерации хоккея с мячом



Судейская коллегия федерации хоккея с мячом Бурятии дала оценку в подготовке ледового поля возле Мухоршибирской школы №1, признав его лучшим в республике. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Начальник отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Мухоршибирского района Александр Тугжиев поблагодарил за подготовку хоккейного поля индивидуального предпринимателя и тракториста районной администрации.





