Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы
В Забайкальском крае запущен проект «Хоккейный марафон». В рамках мероприятия в Чите состоятся открытые мастер-классы и тренировки.
- В течении месяца юниорская хоккейная команда «Манул» города Читы будет проводить бесплатные тренировки и мастер-классы по хоккею на открытых площадках города Читы. Главная цель данной акции заключается в пропаганде здорового образа жизни, а также популяризации хоккея в регионе. В ходе мероприятий каждый сможет увидеть элементы комбинационной игры, личное мастерство игроков хоккейного клуба «Манул», принять участие в мастер-классах по катанию, а также поучиться технике владения клюшкой и бросковой технике, — отметил председатель региональной федерации хоккея и главный тренер команды «Манул» Константин Ларионов.
Также он добавил, что мероприятия пройдут:
- 17 января — на хоккейной площадке «Темп» (улица Вайнштейна, 3);
- 24 января — на хоккейной площадке спортивного комплекса «Шахтёр» (улица 40 лет Октября, 32а);
- 31 января — на хоккейной площадке школы фигурного катания (улица Кайдаловская, 1а).
В настоящий момент прорабатывается вопрос о возможности выезда хоккейной команды «Манул» в районы Забайкальского края для организации мастер-классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
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В Чите состоится «Хоккейный марафон»
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