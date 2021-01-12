Благодарственные письма вручали перед Новым годом
В Баунтовском районе Бурятии ветеранов наградили благодарственными письмами главы республики. Вручение благодарностей состоялось 31 декабря в посёлке Варваринское.
Благодарности вручили ветеранам: Андрею Филипповичу Миллер, Валентине Владимировне Бурдуковой и Михаилу Ивановичу Козулину.
Письма вручали глава поселения, председатель Совета депутатов и Дед Мороз, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».
В Бурятии ветеранам благодарности вручал Дед Мороз
Общество, Фото:
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