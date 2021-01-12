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Лидер этноспорта Бурятии поборол «дикое желание» переехать

Лидер этноспорта Бурятии поборол «дикое желание» переехать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Гыргенов перечислил плюсы, из-за которых он решил остаться жить в Бурятии

Лидер этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов отреагировал на пост в местном паблике о том, что многие сейчас уезжают из Улан-Удэ в другие города. Он рассказал на своей странице в Facebook, что в определённые моменты у него тоже было «дикое желание» уехать из республики:

«Но все же плюсы взяли верх, и я решил развиваться дома», - рассказал Алексей Гыргенов.

Он перечислил плюсы проживания в Бурятии. По его мнению, это:

- возможность быть в красивых местах, подышать воздухом, принять минеральные ванны;
- родные и близкие всегда рядом;
- вести бизнес можно, но сложно;
- доступные цены по одежде и продуктам;
- мясо, молоко, чистая вода.

Алексей Гыргенов отметил, что не всё так радужно в республике.

- Кумовство и предвзятость во всех органах власти. Много проблем в столице непосредственно, только ленивый о них не говорит - бродячие собаки, низкий уровень жизни, социальный разрыв между людьми, плохая экология в столице. Несмотря на эти проблемы, нужно найти в себе силы и начинать действовать - открыть свое дело, уехать на вахту, лишь бы было желание. Здесь никто не ограничивает жителей. Возможности есть, но для этого нужно поднять свой зад, включить голову, убрать лень и двигаться вперёд! И всегда помнить «хорошо там, где нас нет», - заключил он в своём посте.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Гыргенов решил не оспаривать в суде ликвидацию региональной общественной организации «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия», которую возглавлял. Однако заверил, что любовь к национальным видам спорта в нём «никогда не убить».
миграция населения
 
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