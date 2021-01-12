Поручение нужно выполнить до лета
К июню 2021 года в Иркутской области необходимо разработать план развития психиатрической службы. Такое поручение дано профильным ведомствам, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Совещание по данному вопросу прошло в Иркутской областной клинической психиатрической больнице № 1.
- На сегодняшний день в учреждении более пятисот человек находится на принудительном лечении по решению суда. Поэтому здесь должны быть созданы особые условия для пациентов. Очевидно, что больнице необходим ремонт. Будем также рассматривать возможность по увеличению площадей больницы, - сказал губернатор Игорь Кобзев.
В Иркутской области разработают план развития психиатрической службы
Общество, Фото:
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