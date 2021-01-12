Жителей Бурятии приглашают участвовать в конкурсе социальной рекламы

Работы принимаются до 20 февраля



С 10 января по 20 февраля в Бурятии проходит региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также популяризировать здоровый образ жизни.



К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Работы принимают в трёх номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».



Конкурсные работы и заявки на участие необходимо направлять по электронной почте: gmvpuu@mail.ru в срок до 20 февраля. Более подробная информация об участии в конкурсе, а также требования к работам размещены на официальном сайте МВД по республике, об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение 16+

