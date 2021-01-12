Работы принимаются до 20 февраля
С 10 января по 20 февраля в Бурятии проходит региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также популяризировать здоровый образ жизни.
К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Работы принимают в трёх номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Конкурсные работы и заявки на участие необходимо направлять по электронной почте: gmvpuu@mail.ru в срок до 20 февраля. Более подробная информация об участии в конкурсе, а также требования к работам размещены на официальном сайте МВД по республике, об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 16+
Жителей Бурятии приглашают участвовать в конкурсе социальной рекламы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы принимаются до 20 февраля
Долгожительницу из Хилокского района поздравили её родные
Навыки в поварском искусстве демонстрируют как взрослые, так и дети
Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности
Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы
Участвовали три команды
На свет появилась здоровая девочка
Вопрос обещали рассмотреть в этом году
О планах по переселению рассказали в мэрии
С 1 января по 30 июня этого года для населения они составят 2,947 руб./кВт·ч
172 спортсмена приняли участие в соревнованиях
Соревнования завершатся 16 января
Мать долго не била тревогу по поводу истощения дочери
Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование
В их числе три двойни