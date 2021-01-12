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Жителей Бурятии приглашают участвовать в конкурсе социальной рекламы

Жителей Бурятии приглашают участвовать в конкурсе социальной рекламы
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются до 20 февраля

С 10 января по 20 февраля в Бурятии проходит региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!». Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также популяризировать здоровый образ жизни.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Работы принимают в трёх номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Конкурсные работы и заявки на участие необходимо направлять по электронной почте: gmvpuu@mail.ru в срок до 20 февраля. Более подробная информация об участии в конкурсе, а также требования к работам размещены на официальном сайте МВД по республике, об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 16+
конкурс Бурятия реклама Здоровый образ жизни
 
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