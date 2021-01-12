Суточный прирост составил более сотни человек
По данным на 12 января, за последние сутки 108 забайкальцев выздоровели от COVID-19. С начала прошлого года от коронавируса вылечились 27 959 человек.
За сутки выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусом. Число инфицированных COVID-19 за весь период составило 30 295. Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у шести человек. За весь период болезнь уже унесла 569 жизней.
В моногоспиталях региона 96 человек находятся в тяжёлом состоянии, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой, несмотря на снижение числа заболевших. Ежедневно количество инфицированных за сутки снижается на порядка 40 случаев. Вся ситуация в круглосуточном режиме контролируется оперативным штабом, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сегодня суточный прирост составил 151 человек. Общее число случаев заражения достигло 27 703.
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку 30 тысяч
Общество, Фото:
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