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В Улан-Удэ перед землетрясением странно вели себя животные

В Улан-Удэ перед землетрясением странно вели себя животные
Общество,  Фото:pixabay.com
Беспокойно вели себя и собаки, и поросята

Бурятский общественник Евгений Каюмов поделился в соцсети необычным наблюдением: незадолго до утреннего землетрясения странно вели себя домашние животные.

- Вчера почти до 22 часов занимался уборкой снега на участке. Включил мощное освещение, завел снегоуборщик. Перед этим заметил странное поведение животных. Большая собака лежала на снегу. Обычно сидит в конуре. Маленькая вилась у ног. Кролики и поросята гонялись друг за другом. Собак успокоил, дал кости. Сам подумал, что возможны неприятности. Так оно и оказалось, - поделился Евгений.

По его словам, минут за десять до подземных толчков завыли собаки – и его, и соседские. Улан-удэнец это хорошо слышал, так как уже не спал.

- Резюме! Правду говорят, что человек отделился от природы? Наблюдайте за поведением животных. Они помогут! – призвал Евгений Каюмов.

В комментариях к посту жители Бурятии подтверждают его выводы, отмечая, что в том числе характерным является поведение кошек. Ещё один местный житель рассказал, что перед землетрясением внезапно проснулся его трёхлетний сын.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 5.36 часов жителей Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв разбудили сильные и длительные подземные толчки. В домах тряслась мебель, посуда, люстры. Сильнее всего колебания оказались в Тункинском районе, где, по словам местных, «стены ходили ходуном». Многие жители выбежали на улицу, несмотря на ранний час и мороз.

После землетрясения в Бурятии была зафиксирована серия афтершоков.

Агентство ГО и ЧС дало советы, как вести себя при землетрясении. Специалисты отметили, что землетрясения в Бурятии обычно происходят ранним утром, когда все ещё спят.



землетрясение домашние животные
 
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