Прилетающим в Бурятию из-за рубежа напомнили об изоляции
Пассажиры должны заполнить анкету прибывающего на борту, а также форму на портале госуслуг до вылета в Россию.
- В течение трёх календарных дней со дня прибытия граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14-ти дней со дня прилёта необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью, без посещения медицинских организаций.
- На сегодняшний день в республику прибыло 3246 граждан из-за рубежа, в том числе из Турции, Южной Кореи, Танзании, США, Киргизии, Казахстана, Польши, Чехии и др. стран. К сожалению, регистрируются случаи, когда граждане по прибытии игнорируют обязанность сдать анализы на COVID-19, указывают в анкетах неправильные номера. Ситуация по коронавирусной инфекции в Бурятии остаётся напряжённой, поэтому ещё раз напоминаю гражданам о необходимости соблюдения всех требований и мер безопасности, - призвал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
За невыполнение постановления главного государственного санитарного врача России грозит административная ответственность по ст.6.3. ч.2. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также прилетающим в Бурятию из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска делают тестирование на ковид в аэропорту. Пока требование введено до 20 января.
В Бурятии не все прилетевшие из-за рубежа сдают тесты на ковид
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суточный прирост составил более сотни человек
Беспокойно вели себя и собаки, и поросята
Прилетающим в Бурятию из-за рубежа напомнили об изоляции
На суд жюри представили более 800 работ
Практика показывает, что землетрясения в Бурятии происходят ранним утром, когда все ещё спят
Мужчина добровольно сдал старинное оружие
Вакцинировали уже около 600 человек
Спектакль был выдвинут на «Золотую маску» в пяти номинациях
Мужчина признал свою вину
В Бурятии продолжаются ежедневные летальные исходы от коронавируса
У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу
Должностное лицо оштрафовали
Женщины сами соорудили камни и подготовили площадку
Ущерб составил более 20 тысяч рублей
Мужчине грозит лишение свободы