В Бурятии дети сделали ёлочки из лампочек, верёвок и мха

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

На суд жюри представили более 800 работ



Лесники Бурятии вместе с сотрудниками ресурсного эколого-биологического центра учащихся выбрали лучшие альтернативные ели.



Ёлочки были представлены в номинациях: «Новогодняя композиция», «Самая креативная ёлка», «Самая стильная ёлка», «Выбор Деда Мороза», «Самая экологичная ёлка». Всего на оценку жюри было представлено более 800 работ. Из них были отобраны самые креативные и необычные поделки.



- Ёлочки различных цветов, размеров и форм поражают воображение. Ребята использовали различные материалы: сухофрукты, ленты, макаронные изделия, солёное тесто, фетр, бисер и многое другое. Также были представлены различные техники исполнения – бисероплетение, лепка, макраме, вязание и другие, - поделилась ведущий инженер отдела федерального государственного лесного надзора в лесах Ольга Громышева.



В номинацию самой экологичной ёлки попали поделки, сделанные из кофейных зёрен, ракушек, мандаринов и имбирных пряников. Дети представили также поделки из природных материалов – бересты, шишек и иголок. Самыми креативными стали ёлочки из лампочек и верёвок, яичной скорлупы и малютка-ёлочка из бисера и пайеток.



Среди новогодних композиций были отмечены небольшие деревушки, а также ёлочка изо мха. В номинации «выбор Деда мороза», были выделены ёлочки из гофрированной бумаги, вуали и орешек. Самыми стильными стали ёлочки выполненные в технике квилинг, а также ёлочки из ракушек и пуговиц.



В ближайшее время юных умельцев наградят дипломами и ценными призами, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.





