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В Бурятии дети сделали ёлочки из лампочек, верёвок и мха

В Бурятии дети сделали ёлочки из лампочек, верёвок и мха
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
На суд жюри представили более 800 работ

Лесники Бурятии вместе с сотрудниками ресурсного эколого-биологического центра учащихся выбрали лучшие альтернативные ели.

Ёлочки были представлены в номинациях: «Новогодняя композиция», «Самая креативная ёлка», «Самая стильная ёлка», «Выбор Деда Мороза», «Самая экологичная ёлка». Всего на оценку жюри было представлено более 800 работ. Из них были отобраны самые креативные и необычные поделки.

- Ёлочки различных цветов, размеров и форм поражают воображение. Ребята использовали различные материалы: сухофрукты, ленты, макаронные изделия, солёное тесто, фетр, бисер и многое другое. Также были представлены различные техники исполнения – бисероплетение, лепка, макраме, вязание и другие, - поделилась ведущий инженер отдела федерального государственного лесного надзора в лесах Ольга Громышева.

В номинацию самой экологичной ёлки попали поделки, сделанные из кофейных зёрен, ракушек, мандаринов и имбирных пряников. Дети представили также поделки из природных материалов – бересты, шишек и иголок. Самыми креативными стали ёлочки из лампочек и верёвок, яичной скорлупы и малютка-ёлочка из бисера и пайеток.

Среди новогодних композиций были отмечены небольшие деревушки, а также ёлочка изо мха. В номинации «выбор Деда мороза», были выделены ёлочки из гофрированной бумаги, вуали и орешек. Самыми стильными стали ёлочки выполненные в технике квилинг, а также ёлочки из ракушек и пуговиц.

В ближайшее время юных умельцев наградят дипломами и ценными призами, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


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