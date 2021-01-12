В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении

Практика показывает, что землетрясения в Бурятии происходят ранним утром, когда все ещё спят
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в шестом часу утра жители Бурятии почувствовали сильные подземные толчки. В домах тряслась мебель, качались люстры, по словам людей, «всё ходило ходуном». Жители делятся:
- Землетрясение было сильным и долгим. Я уже успела собрать сумку. Коты разбежались от испуга, но мне удалось поместить их в переноску.
- Оно кончилось, и я насчитала еще три небольших толчка после. Страшно.
- Я думал, что «капельки» на люстре разобьются друг об друга. Мы живем на 13 этаже. Куда бежать?
Как выяснилось, эпицентр находился на границе России и Монголии, землетрясение было магнитудой 6,8. По предварительной информации разрушений и жертв нет. В Бурятии организован сбор рабочих групп по обследованию зданий и сооружений, социально-значимых объектов.
После землетрясения в Бурятии была зафиксирована серия афтершоков – не повезло жителям Тункинского района. Местные жители в том числе пережидали толчки на улице.
В 2021 году это землетрясение самое первое. Что же делать, если толчки продолжаться и станут сильнее? Советы дали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Представим, что сейсмособытие застало нас врасплох в самый неожиданный момент. Как показывает практика, землетрясения в Бурятии происходят ранним утром, когда все ещё спят.
Ваши действия должны быть такими:
• Разбудите детей, быстро наденьте одежду, закрывающую открытые участки тела, начните собирать документы и необходимые медикаменты.
• Затем, спрячьтесь от стекол, крупной мебели и других опасностей.
• Защитите голову и шею от падающих обломков. Постарайтесь найти подушку или другой предмет для защиты лица и головы. Если рядом нет ничего подходящего, то закройте лицо, голову и шею руками.
• Оставайтесь в безопасном месте до завершения толчков. Оставайтесь на месте до тех пор, пока после толчков не пройдет хотя бы 1–2 минуты. Будьте настороже, так как в любой момент толчки могут повториться.
• Будьте осторожны рядом с обломками, когда покинете убежище. Замечайте разбитое стекло или обломки. Если вы босиком, то ступайте осторожно и следите за тем, чтобы не пораниться.
• Если вы оказались в западне, то не нужно кричать, чтобы не вдохнуть пыль. Вместо этого лучше отправить сообщение или позвонить на номер «112». Затем постучать по твердой поверхности или использовать свисток, чтобы сообщить спасателям о своем местонахождении.
• Осмотрите возможные повреждения и окажите первую помощь. Позвоните в «Службу 112», если вы или находящиеся рядом люди получили травмы и нуждаются в медицинской помощи.
• Когда вы убедились, что толчки не повторяются, осмотрите здание на предмет разрушений и других опасностей. Это могут быть как трещины в несущих стенах здания, так и пожары, запах газа, повреждения проводки и электроприборов. При наличии любой опасности необходимо немедленно эвакуироваться из здания.
Эти простые правила помогут обезопасить себя и ваших близких во время землетрясения.
В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении
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