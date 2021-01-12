Навыки в поварском искусстве демонстрируют как взрослые, так и дети
В Забайкальском крае продолжается приём кулинарных работ на конкурс «Вкусы Забайкалья».
- Идея провести кулинарный конкурс «Вкусы Забайкалья» возникла накануне новогодних праздников, - рассказали организаторы проекта. – В каждой семье есть свои любимые рецепты праздничных блюд, которыми можно с радостью поделиться.
С каждым днём количество конкурсантов кулинарного проекта растёт. Фотографии приготовленных праздничных блюд с рецептами ежедневно приходят на почту организаторов.
- Мы получаем от забайкальцев и фото, и видео материалы. Свои навыки в поварском искусстве демонстрируют не только взрослые, но и дети, которые не отстают в своих кулинарных талантах от старших и способны удивлять, - поделились специалисты учебно-методического центра.
Среди конкурсных работ есть как традиционные, так и более сложные рецепты, передающиеся в семьях из поколения в поколение.
Принять участие в проекте «Вкусы Забайкалья» могут все желающие. Рецепты с фотографиями новогодних кулинарных подвигов можно прислать на электронный адрес ozntd-chita@yandex.ru или разместить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Забайкалье #ВкусыЗабайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье проходит конкурс на лучшее праздничное блюдо
Общество, Фото:
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