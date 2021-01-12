 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

В Забайкалье проходит конкурс на лучшее праздничное блюдо

В Забайкалье проходит конкурс на лучшее праздничное блюдо
Общество,  Фото:pixabay.com
Навыки в поварском искусстве демонстрируют как взрослые, так и дети

В Забайкальском крае продолжается приём кулинарных работ на конкурс «Вкусы Забайкалья».

- Идея провести кулинарный конкурс «Вкусы Забайкалья» возникла накануне новогодних праздников, - рассказали организаторы проекта. – В каждой семье есть свои любимые рецепты праздничных блюд, которыми можно с радостью поделиться.

С каждым днём количество конкурсантов кулинарного проекта растёт. Фотографии приготовленных праздничных блюд с рецептами ежедневно приходят на почту организаторов.

- Мы получаем от забайкальцев и фото, и видео материалы. Свои навыки в поварском искусстве демонстрируют не только взрослые, но и дети, которые не отстают в своих кулинарных талантах от старших и способны удивлять, - поделились специалисты учебно-методического центра.

Среди конкурсных работ есть как традиционные, так и более сложные рецепты, передающиеся в семьях из поколения в поколение.

Принять участие в проекте «Вкусы Забайкалья» могут все желающие. Рецепты с фотографиями новогодних кулинарных подвигов можно прислать на электронный адрес ozntd-chita@yandex.ru или разместить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Забайкалье #ВкусыЗабайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
конкурс Забайкальский край еда поварское искусство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов
В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов
Общество, 12.01.2021
Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности
В Чите состоится «Хоккейный марафон»
В Чите состоится «Хоккейный марафон»
Общество, 12.01.2021
Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы
Водители просят убрать лежачего полицейского в Поселье
Водители просят убрать лежачего полицейского в Поселье
Общество, 12.01.2021
Вопрос обещали рассмотреть в этом году
До 2025 года расселят более восьми тысяч иркутян
До 2025 года расселят более восьми тысяч иркутян
Общество, 12.01.2021
О планах по переселению рассказали в мэрии
В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию
В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию
Общество, 12.01.2021
С 1 января по 30 июня этого года для населения они составят 2,947 руб./кВт·ч
В Чите завершился чемпионат по стрельбе из лука
В Чите завершился чемпионат по стрельбе из лука
Общество, 12.01.2021
172 спортсмена приняли участие в соревнованиях
В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку с весом 14 кг
В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку с весом 14 кг
Общество, 12.01.2021
Мать долго не била тревогу по поводу истощения дочери
В Улан-Удэ строящуюся школу №40 подключили к отоплению
В Улан-Удэ строящуюся школу №40 подключили к отоплению
Общество, 12.01.2021
Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование
Улан-удэнец через суд решал вопрос стоимости автобуса
Улан-удэнец через суд решал вопрос стоимости автобуса
Общество, 12.01.2021
Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре
В Бурятии отменили штраф за «митинг» у колледжа
В Бурятии отменили штраф за «митинг» у колледжа
Общество, 12.01.2021
В проведении незаконного митинга обвинялась преподаватель колледжа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^