В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов

Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности



На полигоне «Бурдуны» в Бурятии военнослужащие миномётных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа проведут боевые стрельбы с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.



В горно-лесистой местности расчёты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления живой силы условного противника. Военнослужащие применят тактику «кочующих» миномётов, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами: возвышенностями и лесополосами.



Поиск целей противника будет вестись с помощью современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

