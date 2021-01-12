Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности
На полигоне «Бурдуны» в Бурятии военнослужащие миномётных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа проведут боевые стрельбы с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.
В горно-лесистой местности расчёты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления живой силы условного противника. Военнослужащие применят тактику «кочующих» миномётов, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами: возвышенностями и лесополосами.
Поиск целей противника будет вестись с помощью современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные применят тактику «кочующих» миномётов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Боевые стрельбы пройдут в горно-лесистой местности
Команда юниоров проведёт бесплатные тренировки и мастер-классы
Участвовали три команды
На свет появилась здоровая девочка
Вопрос обещали рассмотреть в этом году
О планах по переселению рассказали в мэрии
С 1 января по 30 июня этого года для населения они составят 2,947 руб./кВт·ч
172 спортсмена приняли участие в соревнованиях
Соревнования завершатся 16 января
Мать долго не била тревогу по поводу истощения дочери
Сейчас отделывают помещения и завозят оборудование
В их числе три двойни
Мужчина утверждал, что купил автомобиль дороже, чем указано в договоре
Победитель получит книгу в подарок
В проведении незаконного митинга обвинялась преподаватель колледжа