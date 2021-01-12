172 спортсмена приняли участие в соревнованиях
11 января в Чите завершился чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука, в котором приняли участие 172 спортсмена.
- В стрельбе из классического лука среди мужчин чемпионом стал Галсан Базаржапов, второе место у Бэлигто Цынгуева, и третье место занял Болот Цыбжитов. В той же дисциплине среди женщин «золото» завоевала Дарима Цибикова, второй стала Ирина Дашинимаева и третье место заняла Туяна Будажапова, - рассказали в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.
Также они добавили, что Жалсаб Аюшиев стал чемпионом Забайкальского края по стрельбе из лука в классе «Кампаунд», второе место у Александра Дамбаева, третье место у Лубсана Аюрова. У женщин в этой дисциплине чемпионкой стала Валерия Лапкина, «серебро» у Тамары Цыренжаповой и «бронзу» завоевала Дарья Перфильева.
В командном первенстве «Микс» в стрельбе из классического лука золотые медали завоевали Буянто Цырендоржиев и Татьяна Плотникова, серебро у Бэлигто Цынгуева и Даримы Цыбиковой, бронзовые медали по праву достались Болоту Цыбжитову и Туяне Будажаповой.
В командном первенстве «Микс» в стрельбе из блочного лука чемпионами стала пара Алдар Балдандоржиев и Дарья Перфильева, второе место у пары Жалсаба Аюшиева и Марины Утякаевой и третье место заняла пара Лубсан Аюров и Баирма Аюрзанаева. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Чите завершился чемпионат по стрельбе из лука
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