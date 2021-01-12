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Улан-удэнец оказался в суде из-за неношения маски в автобусе

Улан-удэнец оказался в суде из-за неношения маски в автобусе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина признал свою вину

В декабре 2020 года улан-удэнец находился в общественном транспорте без защитной маски, которые обязаны носить все жители республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», маски необходимо носить не только в общественных местах, но и на работе

За нарушение было возбуждено административное дело, которое рассматривалось в суде.

Горожанин признан виновным по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Мужчина признал свою вину, отягчающих обстоятельств не установлено. Суд ему назначил наказание в виде предупреждения.

Постановление не вступило в законную силу.

В декабре известную в Бурятии правозащитницу Надежду Низовкину оштрафовали за снятую маску в коридоре суда. Вокруг, кстати, никого не было. Нарушение полиция увидела благодаря видео, которое Низовкина записывала в пустом коридоре для своего канала.
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