В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию

В Бурятии рассказали о грядущем росте цен на электрическую энергию и мощность для населения и прочих потребителей на 2021 год. По информации республиканской службы по тарифам, согласно приказу ФАС России, индикативные цены на электрическую энергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2021 год по Бурятии составят:
|
Наименование организации
|
Период регулирования
|
Двухставочный тариф
(без НДС)
|
Одноставочный тариф (без НДС)
|
Ставка за мощность, руб./МВт/мес.
|
Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч
|
руб./МВт·ч
|
АО «Читаэнергосбыт»
|
I полугодие
|
127794,39
|
204,46
|
452,26
|
II полугодие
|
131628,22
|
210,60
|
466,24
При этом тарифы на электрическую энергию для населения с 1 января по 30 июня 2021 года составляют 2,947 руб./кВт·ч. С 1 июля по 31 декабря 2021 года они вырастут до 3,059 руб./кВт·ч. Рост тарифа на электрическую энергию для населения с 1 июля составит 3,8%.
|
Период регулирования
|
Двухставочный тариф (без НДС)
|
Ставка за мощность, руб./МВт/мес.
|
Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч
|
I полугодие
|
574 330,58
|
406,89
|
II полугодие
|
608 790,42
|
431,30
Средневзвешенная цена покупки электроэнергии с оптового рынка, исходя из утверждённых ставок на мощность и электроэнергию с учетом сводного прогнозного баланса, утверждённого приказом ФАС России в первом полугодии 2021 года составит 1241,85 руб./МВт·ч, во втором полугодии 2021 года составит 1327,24 руб./МВт·ч.
Как сообщает РСТ РБ, данная индикативная цена установлена на уровне значительно ниже фактической стоимости производства электрической энергии и не учитывает сбытовую надбавку, а также затраты на передачу электрической энергии.