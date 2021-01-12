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В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию

В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию
Общество,  Фото:pixabay.com
С 1 января по 30 июня этого года для населения они составят 2,947 руб./кВт·ч

В Бурятии рассказали о грядущем росте цен на электрическую энергию и мощность для населения и прочих потребителей на 2021 год. По информации республиканской службы по тарифам, согласно приказу ФАС России, индикативные цены на электрическую энергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2021 год по Бурятии составят:

Наименование организации

Период регулирования

Двухставочный тариф

(без НДС)

Одноставочный тариф (без НДС)

Ставка за мощность, руб./МВт/мес.

Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

АО «Читаэнергосбыт»

I полугодие

127794,39

204,46

452,26

II полугодие

131628,22

210,60

466,24

При этом тарифы на электрическую энергию для населения с 1 января по 30 июня 2021 года составляют 2,947 руб./кВт·ч. С 1 июля по 31 декабря 2021 года они вырастут до 3,059 руб./кВт·ч. Рост тарифа на электрическую энергию для населения с 1 июля составит 3,8%.

Индикативные цены на электрическую энергию и мощность для прочих потребителей за исключением населения на 2021 год по Республике Бурятия составят:

Период регулирования

Двухставочный тариф (без НДС)

Ставка за мощность, руб./МВт/мес.

Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч

I полугодие

574 330,58

406,89

II полугодие

608 790,42

431,30

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии с оптового рынка, исходя из утверждённых ставок на мощность и электроэнергию с учетом сводного прогнозного баланса, утверждённого приказом ФАС России в первом полугодии 2021 года составит 1241,85 руб./МВт·ч, во втором полугодии 2021 года составит 1327,24 руб./МВт·ч.

Как сообщает РСТ РБ, данная индикативная цена установлена на уровне значительно ниже фактической стоимости производства электрической энергии и не учитывает сбытовую надбавку, а также затраты на передачу электрической энергии.

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