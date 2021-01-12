В Бурятии вырастут тарифы на электроэнергию

Наименование организации Период регулирования Двухставочный тариф (без НДС) Одноставочный тариф (без НДС) Ставка за мощность, руб./МВт/мес. Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч руб./МВт·ч АО «Читаэнергосбыт» I полугодие 127794,39 204,46 452,26 II полугодие 131628,22 210,60 466,24

При этом тарифы на электрическую энергию для населения с 1 января по 30 июня 2021 года составляют 2,947 руб./кВт·ч. С 1 июля по 31 декабря 2021 года они вырастут до 3,059 руб./кВт·ч. Рост тарифа на электрическую энергию для населения с 1 июля составит 3,8%.







Период регулирования Двухставочный тариф (без НДС) Ставка за мощность, руб./МВт/мес. Ставка за электроэнергию, руб./МВт·ч I полугодие 574 330,58 406,89 II полугодие 608 790,42 431,30

В Бурятии рассказали о грядущем росте цен на электрическую энергию и мощность для населения и прочих потребителей на 2021 год. По информации республиканской службы по тарифам, согласно приказу ФАС России, индикативные цены на электрическую энергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2021 год по Бурятии составят:Индикативные цены на электрическую энергию и мощность для прочих потребителей за исключением населения на 2021 год по Республике Бурятия составят:Средневзвешенная цена покупки электроэнергии с оптового рынка, исходя из утверждённых ставок на мощность и электроэнергию с учетом сводного прогнозного баланса, утверждённого приказом ФАС России в первом полугодии 2021 года составит 1241,85 руб./МВт·ч, во втором полугодии 2021 года составит 1327,24 руб./МВт·ч.Как сообщает РСТ РБ, данная индикативная цена установлена на уровне значительно ниже фактической стоимости производства электрической энергии и не учитывает сбытовую надбавку, а также затраты на передачу электрической энергии.