В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню

У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу



Во время патрулирования лесов Прибайкальского района Бурятии лесничий Прибайкальского лесничества услышал звук бензопилы. Зная, что в этой местности нет лесозаготовителей, он двинулся к месту предполагаемой незаконной рубки. В этот момент звук бензопилы прекратился, а через несколько минут на большой скорости по лесной дороге проехал автомобиль «ГАЗ-53». Лесничий ринулся в погоню, однако водитель «ГАЗ» не сбавлял скорость. Тогда лесничий обогнал грузовой автомобиль и преградил дорогу.



Во время осмотра выяснилось, что житель села Кома незаконно заготовил около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 93 тысячи рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль и бензопила были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

