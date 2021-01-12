 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню

В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
Общество,  Фото:РАЛХ
У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу

Во время патрулирования лесов Прибайкальского района Бурятии лесничий Прибайкальского лесничества услышал звук бензопилы. Зная, что в этой местности нет лесозаготовителей, он двинулся к месту предполагаемой незаконной рубки. В этот момент звук бензопилы прекратился, а через несколько минут на большой скорости по лесной дороге проехал автомобиль «ГАЗ-53». Лесничий ринулся в погоню, однако водитель «ГАЗ» не сбавлял скорость. Тогда лесничий обогнал грузовой автомобиль и преградил дорогу.

Во время осмотра выяснилось, что житель села Кома незаконно заготовил около трёх кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб составил более 93 тысячи рублей.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль и бензопила были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы РАЛХ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Общество, 12.01.2021
В Бурятии продолжаются ежедневные летальные исходы от коронавируса
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
Общество, 12.01.2021
У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в кёрлинг швабрами
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в кёрлинг швабрами
Общество, 12.01.2021
Женщины сами соорудили камни и подготовили площадку
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Общество, 12.01.2021
В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 12.01.2021
В республике сегодня ветрено
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
Общество, 11.01.2021
Будут представлены работы, выполненные в технике офорта
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
Общество, 11.01.2021
Обладателем гран-при стала команда «Урожай»
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
Общество, 11.01.2021
Соревнования провели на льду Гусиного озера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^