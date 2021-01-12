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В Бурятии в детсаду не вовремя погасили документы

В Бурятии в детсаду не вовремя погасили документы
Общество,  Фото:pixabay.com
Должностное лицо оштрафовали

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии установлено нарушение требований ветеринарного законодательства.

Должностное лицо детского сада в городе Северобайкальске не произвело своевременное гашение входящих ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении должностного лица детского сада возбуждено административное дело, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
Россельхознадзор
 
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