Должностное лицо оштрафовали
В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии установлено нарушение требований ветеринарного законодательства.
Должностное лицо детского сада в городе Северобайкальске не произвело своевременное гашение входящих ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении должностного лица детского сада возбуждено административное дело, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии в детсаду не вовремя погасили документы
Общество, Фото:
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