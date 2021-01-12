В Бурятии организации нарушали утилизацию опасных отходов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии коммерческие организации ОАО «Ципиканский продснаб» и ООО «Багдарин» нарушали закон при обращении с чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами производства и потребления.



Установлено что организации используют люминесцентные ртутьсодержащие лампы, образующие отходы чрезвычайно опасного класса.



Проверкой установлено, что у одного хозяйствующего субъекта отсутствовал паспорт отходов на вышедшие из строя люминесцентные ртутьсодержащие лампы, другим субъектом не обеспечено хранение отходов чрезвычайно опасного класса в герметичной ёмкости.



Прокурором района в отношении руководителей организаций возбуждены административные дела за неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I - IV классов опасности и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Виновным назначены штрафы.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, сообщили пресс-службе республиканской прокуратуры.

