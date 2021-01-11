В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками

Также Бухольцева прикрепила видео, где демонстрируются все недочёты.







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В Северо-Байкальском районе Бурятии помогли одинокой бабушке, которая пострадала от непорядочных людей. Историю обмана со сборкой кухонной мебели и последующей помощи пенсионерке рассказала на своей странице в Facebook депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева.- Нам было обидно и стыдно увидеть, как непорядочные люди пользуются беззащитностью и доверчивостью наших бабушек: за плату, кстати немаленькую, собирают мебель ходящей только с ходунками-опорой 80-летней бабушке, да ладно, если б собрали нормально, а то прикручивают дверцы так, чтобы их было неудобно открывать, оставляют старую раковину, которая просто не подходит и прыгает вверх-вниз. Говорят, что придут завтра, а самих нет уже неделю. Как так? Ведь на этом месте может оказаться их мать, бабушка, - возмутилась в социальной сети в конце 2020 года Оксана Бухольцева.9 января она рассказала, как одинокой старушке помогли с мебелью – устранили все недостатки, допущенные при сборке халтурщиками. Пенсионерка выразила благодарность добрым людям - «Дорогая Оксана. Огромное спасибо вашим ребятам. От волнения у меня просто нет слов. Я очень благодарна, как хорошо все сделали, даже не думала, что так бывает. Примите благодарность от ветерана труда, ветерана БАМа, от дети войны, да и от инвалида. Не прошли мимо. Нет слов, нет слов. Они столько сделали. Хочется много сказать, а в зобу дыханье сперло».Бабушка также переживала, сколько ей денег отложить за работу.- Это вот наше старшее поколение, которое знает, что за всё надо платить, и которая уже кому-то, кто теперь не отвечает на её звонки, заплатила за сборку кухонного гарнитура. Отвечаю, что нисколько, потому что знаю - за работу взялся мой помощник, заместитель председателя Совета ветеранов Северобайкальска, депутат Горсовета, воин-интернационалист, Ильгизяр Хайруллин, а с ним ещё и мастер на все руки Юрий, которые чтят заслуги старшего поколения, искренне за них переживают. Их принцип: или делай на совесть, или лучше не берись. Вчера же они приехали к бабушке, посмотрели, что да как, закупили что нужно и завезли инструмент. А сегодня с утра и до вечера сделали всё так, как надо: ничего не болтается, не шатается, переставили, протянули, закрепили, подключили, - рассказала о счастливом конце истории Оксана Бухольцева.