Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса

- Интересен не только сам город — отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще! – поделился Сергей.





- Выглядит он при этом очень стройно и красиво, потому что план городской застройки в своё время создавался настоящими специалистами. Исторический центр Читы неплохо сохранился до наших дней. Название он получил по имени реки Чита, на берегу которой он стоит, а вот что означает само слово – спорят до сих пор. Предполагается, что Чита получила свое имя от одного из местных языков: ороченское слово «чита» — берестяной коврик, эвенкийское слово «чата» («чатала») — глина, причем голубого цвета, в уйгурском языке слово «чыт» — уйгурские крепости, а «чаата-чыт» переводится как «жилище», - поделился Сергей Кудь-Сверчков.





