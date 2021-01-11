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Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса

Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Общество,  Фото:страница Сергея Кудь-Сверчкова
Снимками порадовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков запустил в своём Instagram специальную рубрику «Новогодняя Россия». Он запечатлел с орбиты МКС ряд российских городов, в том числе Москву, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Севастополь, Красноярск и другие. К сожалению, Улан-Удэ в этот список не попал. Зато Кудь-Сверчков поделился снимками новогодних Иркутска и Читы.

Про Иркутск Сергей рассказал подписчикам, что этот город отличается коротким тёплым летом в сочетании с суровой и снежной зимой. «Он является одним из наиболее развитых и густонаселённых городов не только Сибири, но и всей России!» - добавил космонавт.

- Интересен не только сам город — отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще! – поделился Сергей.


Читу космонавт назвал городом «интересным, но отличающимся суровым климатом».

- Выглядит он при этом очень стройно и красиво, потому что план городской застройки в своё время создавался настоящими специалистами. Исторический центр Читы неплохо сохранился до наших дней. Название он получил по имени реки Чита, на берегу которой он стоит, а вот что означает само слово – спорят до сих пор. Предполагается, что Чита получила свое имя от одного из местных языков: ороченское слово «чита» — берестяной коврик, эвенкийское слово «чата» («чатала») — глина, причем голубого цвета, в уйгурском языке слово «чыт» — уйгурские крепости, а «чаата-чыт» переводится как «жилище», - поделился Сергей Кудь-Сверчков.


Отметим, из космоса также не раз фотографировали Байкал. Одни из последних снимков появились в середине декабря на странице Роскосмоса.
космос
 
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