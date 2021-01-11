Обучение пройдёт на полигонах Бурдуны и Дивизионный
В Бурятии военнослужащие приступили к подготовке в составе снайперских пар и групп к участию в конкурсе «Снайперский биатлон». Офицеры и инструкторы в течение месяца проведут обучение штатных и внештатных снайперов на полигонах Бурдуны и Дивизионный в сложных климатических условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе занятий вновь прибывшие военнослужащие научатся правилам индивидуального прицеливания и выбору целей из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы.
На занятиях с использованием подручных и естественных средств маскировки военнослужащие научатся применять современные дальномеры, метеостанции, радиостанции, комплексы разведки и навигации.
Основное внимание при подготовке молодых снайперов на тактико-специальной и огневой подготовке будет уделяться маскировке и ведению учебного боя в парах и в составе групп.
К практическим занятиям привлечено более 100 военнослужащих из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений объединения.
Завершится подготовка снайперских пар и групп состязаниями по «Снайперскому биатлону». Его условиями являются преодоление трёхкилометрового спринта на лыжах в незнакомой местности и выполнение стрельб из штатного оружия по различным целям на дальностях от 100 до 1500 метров.
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
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