В Улан-Удэ небольшой снег

В республике сегодня ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -17,-22, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -11, -16, днём -10,-15, местами -19-24.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный ночью -5,-10, днём -9,-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -12,-14.

