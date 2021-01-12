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В Улан-Удэ небольшой снег

В Улан-Удэ небольшой снег
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике сегодня ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -17,-22, местами -24,-29, по Прибайкалью при снеге -11, -16, днём -10,-15, местами -19-24.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный ночью -5,-10, днём -9,-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -12,-14.
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