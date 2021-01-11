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В Улан-Удэ, возможно, появится сквер учителя. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.
Сквер хотят возвести в качестве поддержки имиджа учителя. Его планируют разбить на территории Городского дворца детского-юношеского творчества.
В Улан-Удэ работает 122 учреждения образования – школы, детсады, учреждения дополнительного образования. В школах учится порядка 65 тысяч детей, в детсадах – 22 тысячи ребятишек, 17 тысяч юных улан-удэнцев посещают различные кружки и секции.
В Улан-Удэ может появиться сквер учителя
Общество, Фото:
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