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Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии

Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ведомство отчиталось о проделанной за год работе

Санитарно-карантинным контролем в трёх постоянно действующих пунктах пропуска через государственную границу России в Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора за год охватило 58 373 человек. Речь идёт об автомобильном пункте пропуска Кяхта, аэропорте Улан-Удэ, двустороннем автомобильном пункте пропуска Монды.

При выявлении людей с признаками инфекционных заболеваний во всех случаях проведён комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в пунктах пропуска досмотрено 24 640 транспортных средств.

В аэропорту Улан-Удэ с 19 марта приостановлены международные регулярные авиарейсы с Китаем, Таиландом, Монголией. Грузовые, чартерные авиарейсы идут в обычном режиме. По инициативе Монголии в двух автомобильных пунктах пропуска (МАПП Кяхта, ДАПП Монды) пассажирское направление приостановлено с конца марта, грузовое с 16 ноября.

В мае-июне в пунктах пропуска были проведены тренировочные учения с вводом условного больного с подозрением на коронавирус.

Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы продолжается, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до 20 января в Бурятии введено требование об обязательном тестировании на коронавирус для прилетающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска. Соответствующие изменения внесены в «антиковидный» указ главы республики.



Роспотребнадзор
 
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