В Гусином озере рыбаки внезапно для себя начали ловить пелядь
В Instagram-аккаунте «ribak_03» появилась информация о том, что в Гусином озере выловили пелядь. Этого не ожидали и сами рыбаки, выложившие фото. «И это уже второй случай за несколько дней, когда из озёра извлекают данную жирненькую рыбёху», - говорится в сообщении.
Пользователи Сети высказывают свои предположения, откуда в Гусином озере появилась пелядь.
«Ныне покойный директор ГЭС рыб разводил, не только пелядь была, но и осетровые, помню, видел рыбу где-то 9-10 лет назад», - вспомнил один из пользователей.
Другой поделился мнением, что «на рыбзаводе не выдержали заградительные сети». По крайней мере, по его словам, такие байки ходят среди жителей Гусиноозёрска.
Некоторые даже вспомнили о мифе о том, что у Байкала и Гусиного озера есть подземная связь.
«Гусиное озеро реально удивляет», - добавил ещё один рыболов.
Отметим, о планах разводить пелядь в Гусином озере сообщалось ещё в 2013 году.
В Бурятии в Гусином озере внезапно поймали пелядь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Проект находится в стадии обсуждения
Ведомство отчиталось о проделанной за год работе
Меньше чем за неделю анализы сдали более тысячи пассажиров
В Гусином озере рыбаки внезапно для себя начали ловить пелядь
Екатерина Некрасова отправилась под лёд Байкала без гидрокостюма
Часть школьников ушла на «дистанционку»
Вакцину в столицу Бурятии доставил спецборт минобороны
Любители разбивания хребтовой кости придумывают всё новые забавы
В 1996 году Баргузинский заповедник вошёл в состав территории Всемирного наследия ЮНЕСКО
Улан-удэнцы увидят премьеру «Травиаты»
В управлении по ЧС отчитались о том, как прошли праздничные дни
Они изобразили разные времена года и изменение природы
Звонящим гарантируют анонимность
Для восстановления «Катюши» в Улан-Удэ доставляют запчасти со всех концов России
Медики бесплатно послушали оперных звёзд