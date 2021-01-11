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В Бурятии в Гусином озере внезапно поймали пелядь

В Бурятии в Гусином озере внезапно поймали пелядь
Общество,  Фото:pixabay.com
В Гусином озере рыбаки внезапно для себя начали ловить пелядь

В Instagram-аккаунте «ribak_03» появилась информация о том, что в Гусином озере выловили пелядь. Этого не ожидали и сами рыбаки, выложившие фото. «И это уже второй случай за несколько дней, когда из озёра извлекают данную жирненькую рыбёху», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети высказывают свои предположения, откуда в Гусином озере появилась пелядь.

«Ныне покойный директор ГЭС рыб разводил, не только пелядь была, но и осетровые, помню, видел рыбу где-то 9-10 лет назад», - вспомнил один из пользователей.

Другой поделился мнением, что «на рыбзаводе не выдержали заградительные сети». По крайней мере, по его словам, такие байки ходят среди жителей Гусиноозёрска.

Некоторые даже вспомнили о мифе о том, что у Байкала и Гусиного озера есть подземная связь.

«Гусиное озеро реально удивляет», - добавил ещё один рыболов.

Отметим, о планах разводить пелядь в Гусином озере сообщалось ещё в 2013 году.



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