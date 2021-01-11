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Заболеваемость COVID-19 в школах Улан-Удэ снижается

Заболеваемость COVID-19 в школах Улан-Удэ снижается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Часть школьников ушла на «дистанционку»

Сегодня у улан-удэнских школьников началась третья учебная четверть. Однако очно обучаться вышли не все. На дистанционное обучение ушли 22 школы, в которых учится одновременно более тысячи детей в одном здании.

- В данных учреждениях будет организовано чередование очного и дистанционного обучения трети учащихся с интервалом, определяемым самим образовательным учреждением, - рассказала сегодня председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова. – Школам рекомендовано не переводить на дистанционное обучение учащихся первых, пятых, девятых и 11-х классов.

Для особо нуждающихся в технических средствах учеников министерство образования передало 400 планшетов из школ, которые ушли на «дистанционку».

На сегодня COVID-19 и ОРВИ болеют 27 учителей, 13 человек из числа персонала и 116 учеников. Эти показатели значительно ниже, чем были до зимних каникул. По словам Татьяны Мирофановой, заболевает 0,5% учащихся.

Во всех школах составлено расписание, проводится корректировка программ, чтобы вся годовая программа была выполнена.

Накануне проверили и сами школы. Здесь проконтролировали наличие расписания проветривания, графика питания с наполнением столовой не более 50%, наличие рециркуляторов. Также составлено скользящее расписание для разобщения учеников. Кроме того, проверили подъездные пути к школам, расчистили снег, провели подсыпку, устранили наледь и сосульки.

- Также проводится мониторинг собак, в случае их обнаружения оформляются заявки оператору по отлову бродячих собак, - отметила Татьяна Митрофанова.

Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в штатном режиме. Для последних произошли некоторые антиковидные послабления. Если раньше в группе разрешалось одновременное обучение не более трёх детей, то сейчас – до 14 человек.

Массовые мероприятия по-прежнему под запретом, допускаются классные и групповые мероприятия, заключила Митрофанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, в Бурятии действует как минимум до конца января.
коронавирус ОРВИ школы
 
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