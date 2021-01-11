Будут представлены работы, выполненные в технике офорта
15 января в музее истории Улан-Удэ открывается персональная выставка Даримы Кантаковой «Земля Гэсэра».
Дарима Кантакова родилась в столице Бурятии. Она закончила детскую художественную школу имени Р.С. Мэрдыгеева, Иркутское художественное училище имени И.Л. Копылова и Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина. Художница работает в различных техниках графики. В экспозиции будут представлены работы, выполненные в технике офорта.
- Офорт возник в Европе в начале XVI века. Эта техника, как и резцовая гравюра, является разновидностью техники углублённой печати. Для получения офортного оттиска металлическую доску покрывали слоем лака, по которому художник рисовал иглой, процарапывая лак и обнажая поверхность доски. Затем доска протравливалась кислотой, воздействующей на металл лишь в местах, свободных от лака. Благодаря неравномерной продолжительности травления разных частей композиции достигали различия в глубине и толщине линий и штрихов, - сообщает пресс-служба музея.
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В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
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