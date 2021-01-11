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Житель Бурятии разбил хребтовую кость на коньках

Житель Бурятии разбил хребтовую кость на коньках
Общество,  Фото:onlineoka_official
Любители разбивания хребтовой кости придумывают всё новые забавы

Видео эффектного разбивания хребтовой кости появилось в паблике Окинского района Бурятии onlineoka_official. Молодой человек катается на коньках и на ходу разбивает кость. Также он здесь поздравляет пользователей с Новым годом на бурятском языке.

Пользователи восхищаются трюком молодого человека: «Бэрхэшдаа» (Молодец), «Гое даа» (Круто).


С каждым годом разбивание хребтовой кости набирает популярность в республике. В конце 2020 года национальной забаве посвятили даже красочный клип.

- По поверью бурят, в хребтовой кости живёт душа животного. И чтобы душа животного нашла следующее перерождение, нужно ее разбить, - отмечается в музыкальном ролике.

В Бурятии проводятся различные турниры, самый крупный из них - международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Победитель фестиваля в 2020 году Жалсып Манзаров выиграл квартиру.

В 2019 году главным призом здесь был автомобиль «Хёндай Солярис». Победу одержал студент-хуварак Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Руслан Сантуев.

Любители этой национальной игры даже придумали забаву бить голыми руками камни.

Совсем недавно в Москве на киностудии «Мосфильм» прошли съёмки шоу Первого канала «Я почти знаменит». В них принял участие и житель Бурятии, занявший первое место в фестивале «Алтан Мундарга», Жалсып Манзыров. В программе парень установил мировой рекорд – за минуту он разбил 59 хребтовых костей.




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