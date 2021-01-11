В Бурятии отмечает день рождения первый заповедник России

В 1996 году Баргузинский заповедник вошёл в состав территории Всемирного наследия ЮНЕСКО
Сегодня, 11 января, в России отмечается День заповедников и национальных парков. В этот день отмечает свой день рождения Баргузинский заповедник, напомнили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
Приказ о создании первого государственного заповедника в России был подписан 29 декабря 1916 года (11 января по новому стилю).
В Баргузинском заповеднике накоплен значительный научный материал, включающий многолетние ряды наблюдений за состоянием различных компонентов биоты и абиотических факторов; написана первая летопись природы – основной научный документ заповедника. В 1996 году заповедник вошёл в состав территории Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1986 является биосферным резерватом.
С 2012 года заповедник работает под управлением ФГБУ «Заповедное Подлеморье» вместе с Забайкальским национальным парком и Фролихинским государственным заказником. С февраля 2017 года он носит имя его первого директора Константина Забелина.
Выполнив свою первоначальную задачу по восстановлению численности баргузинского соболя, заповедник сохраняет в первозданном виде уникальные ландшафты Баргузинского хребта: вековой кедровой тайги, красочного альпийского высокогорья, байкальских пляжей, горячих источников.
Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы.
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