Они изобразили разные времена года и изменение природы
В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза совместно со специалистами Хуртэйского центра образования провели конкурс рисунков для формирования календаря на 2021 год.
Школьники разного возраста представили живописные картины природы и животных. Ребята нарисовали красивые пейзажи, а также изменения природы с наступлением разных времен года, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Для создания иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, пастель, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри было непросто – каждый рисунок отличался оригинальностью. Всего на конкурс поступило более 45 работ.
В торжественной обстановке сотрудники Кудунского лесхоза вручили конкурсантам календари с их работами, а также грамоты, дипломы и призы.
- Ребятам очень понравился конкурс. Когда календарики были сформированы, мы отправили их в печать. С помощью таких конкурсов мы учим ребят любить природу и бережно относиться к ней. Мы надеемся, что подрастающее поколение будет более осознанно относиться к окружающей среде, - поделилась сотрудник Кудунского лесхоза Юлия Кузнецова.
В Бурятии школьники нарисовали особый календарь
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