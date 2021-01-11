 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

В Улан-Баторе смягчён карантинный режим

В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек

11 января в столице Монголии с 6 часов смягчён режим всеобщей повышенной готовности. Теперь Улан-Батор переведён в режим повышенной готовности к стихийным бедствиям.

Напомним, что согласно решению правительства и ГЧК в монгольской столице с 23 декабря 2020 года по 6 января был введён строгий карантинный режим для ограничения локальной вспышки коронавирусной инфекции. Он был продлён до 11 января.

С сегодняшнего дня на территории Улан-Батора сохраняются следующие ограничения:
- На все виды торговой деятельности, кроме торговли непродовольственными и хозяйственными товарами;
- На общественные собрания, демонстрации, встречи, путешествия, конкурсы, свадьбы, банкеты и приёмы;
- На деятельность всех видов бара;
- На выставки и распродажи;
- На деятельность всех видов интерактивных игровых залов;
- На работу спортивных учреждений;
- На работу саун и бассейнов;
- На религиозные церемонии, посещение храмов и культовых сооружений;
- На работу кино- и культурных учреждений;
- На работу салонов красоты и парикмахерских;
- На работу центров релаксации и массажных кабинетов;
- На работу турбаз, баз отдыха, гостиниц и отелей;
- На работу предприятий быстрого обслуживания;
- На работу мобильных точек быстрого питания;
- На работу общественных бань;
- На работу служб уборки квартир по вызову;
- На работу фотостудий;
- На практическое и производственное обучение с участием более 5 человек.

10 января в Монголии выявлено 13 новых случаев заражения COVID -19. Об этом 11 января рассказала на пресс-конференции минздрава начальник отделения мониторинга и исследования национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа. По её словам, все зарегистрированные в стране новые случаи заражения коронавирусом выявлены у людей, которые находились в тесном контакте с ранее подтверждёнными случаями. В результате общее число заболевших коронавирусом в Улан-Баторе достигло 616 человек.

Всего на 11 января в Монголии официально зарегистрировано 1442 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Из них 896 человек уже выздоровели от коронавируса, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
коронавирус Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Общество, 11.01.2021
В Забайкалье прошёл региональный турнир, посвящённый памяти Светланы Макаровой
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Общество, 11.01.2021
Семён Павличенко и его товарищи по сборной выиграли командную эстафету
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
Общество, 11.01.2021
Её получат жители республики из групп риска
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
Общество, 11.01.2021
Халтурщики некачественно собрали пенсионерке гарнитур и не отвечали за свою работу
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Общество, 11.01.2021
Снимками порадовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
Общество, 11.01.2021
В подготовительной работе смогут принять участие жители домов
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Общество, 11.01.2021
Обучение пройдёт на полигонах Бурдуны и Дивизионный
В Улан-Удэ может появиться сквер учителя
В Улан-Удэ может появиться сквер учителя
Общество, 11.01.2021
Проект находится в стадии обсуждения
Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии
Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии
Общество, 11.01.2021
Ведомство отчиталось о проделанной за год работе
В аэропорту Улан-Удэ выявили более 20 больных ковидом
В аэропорту Улан-Удэ выявили более 20 больных ковидом
Общество, 11.01.2021
Меньше чем за неделю анализы сдали более тысячи пассажиров
В Бурятии в Гусином озере внезапно поймали пелядь
В Бурятии в Гусином озере внезапно поймали пелядь
Общество, 11.01.2021
В Гусином озере рыбаки внезапно для себя начали ловить пелядь
Москвичка установила мировой рекорд подо льдом Байкала
Москвичка установила мировой рекорд подо льдом Байкала
Общество, 11.01.2021
Екатерина Некрасова отправилась под лёд Байкала без гидрокостюма
Заболеваемость COVID-19 в школах Улан-Удэ снижается
Заболеваемость COVID-19 в школах Улан-Удэ снижается
Общество, 11.01.2021
Часть школьников ушла на «дистанционку»
Видео: Тысяче военных в Улан-Удэ поставили вакцины от ковида
Видео: Тысяче военных в Улан-Удэ поставили вакцины от ковида
Общество, 11.01.2021
Вакцину в столицу Бурятии доставил спецборт минобороны
Житель Бурятии разбил хребтовую кость на коньках
Житель Бурятии разбил хребтовую кость на коньках
Общество, 11.01.2021
Любители разбивания хребтовой кости придумывают всё новые забавы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^