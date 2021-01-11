В Улан-Баторе смягчён карантинный режим

Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек



11 января в столице Монголии с 6 часов смягчён режим всеобщей повышенной готовности. Теперь Улан-Батор переведён в режим повышенной готовности к стихийным бедствиям.



Напомним, что согласно решению правительства и ГЧК в монгольской столице с 23 декабря 2020 года по 6 января был введён строгий карантинный режим для ограничения локальной вспышки коронавирусной инфекции. Он был продлён до 11 января.



С сегодняшнего дня на территории Улан-Батора сохраняются следующие ограничения:

- На все виды торговой деятельности, кроме торговли непродовольственными и хозяйственными товарами;

- На общественные собрания, демонстрации, встречи, путешествия, конкурсы, свадьбы, банкеты и приёмы;

- На деятельность всех видов бара;

- На выставки и распродажи;

- На деятельность всех видов интерактивных игровых залов;

- На работу спортивных учреждений;

- На работу саун и бассейнов;

- На религиозные церемонии, посещение храмов и культовых сооружений;

- На работу кино- и культурных учреждений;

- На работу салонов красоты и парикмахерских;

- На работу центров релаксации и массажных кабинетов;

- На работу турбаз, баз отдыха, гостиниц и отелей;

- На работу предприятий быстрого обслуживания;

- На работу мобильных точек быстрого питания;

- На работу общественных бань;

- На работу служб уборки квартир по вызову;

- На работу фотостудий;

- На практическое и производственное обучение с участием более 5 человек.



10 января в Монголии выявлено 13 новых случаев заражения COVID -19. Об этом 11 января рассказала на пресс-конференции минздрава начальник отделения мониторинга и исследования национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа. По её словам, все зарегистрированные в стране новые случаи заражения коронавирусом выявлены у людей, которые находились в тесном контакте с ранее подтверждёнными случаями. В результате общее число заболевших коронавирусом в Улан-Баторе достигло 616 человек.



Всего на 11 января в Монголии официально зарегистрировано 1442 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Из них 896 человек уже выздоровели от коронавируса, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

