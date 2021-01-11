В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по лёгкой атлетике

Также состоятся первенства СФО



В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» с 16 по 17 января пройдут чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского краёв и других регионов Сибири.



Чемпионат и первенства СФО по лёгкой атлетике проводятся в личном и командном зачётах. В программу соревнований вошли следующие виды: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены будут соревноваться в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, в толкании ядра, в эстафете 4х400 метров. Для мужчин, юниоров и юношей предусмотрено также семиборье, для женщин, юниорок и девушек – пятиборье.



От Иркутской области в соревнованиях будут участвовать команды в полном составе. Выступят сильнейшие легкоатлеты региона, среди которых Ирина Гущенец, Ольга Родиошкина, Александра Шереметьева, Владислав Скулин, Михаил Идрисов и другие.



Согласно расписанию, 16 и 17 января соревнования начинаются в 10:00 часов. Открытие запланировано в первый день, 16 января, на 11:15, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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