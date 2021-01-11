 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 января

10 января

Популярное

В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по лёгкой атлетике

В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
Также состоятся первенства СФО

В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» с 16 по 17 января пройдут чемпионат и первенства Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет и до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского краёв и других регионов Сибири.

Чемпионат и первенства СФО по лёгкой атлетике проводятся в личном и командном зачётах. В программу соревнований вошли следующие виды: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены будут соревноваться в прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, в толкании ядра, в эстафете 4х400 метров. Для мужчин, юниоров и юношей предусмотрено также семиборье, для женщин, юниорок и девушек – пятиборье.

От Иркутской области в соревнованиях будут участвовать команды в полном составе. Выступят сильнейшие легкоатлеты региона, среди которых Ирина Гущенец, Ольга Родиошкина, Александра Шереметьева, Владислав Скулин, Михаил Идрисов и другие.

Согласно расписанию, 16 и 17 января соревнования начинаются в 10:00 часов. Открытие запланировано в первый день, 16 января, на 11:15, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
легкая атлетика чемпионат СФО первенство СФО спорт Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
Общество, 11.01.2021
Соревнования проводились на озере Арахлей
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Общество, 11.01.2021
Юные спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
Общество, 11.01.2021
Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Баскетболисты Улан-Удэ приняли участие в соревнованиях в Чите
Общество, 11.01.2021
В Забайкалье прошёл региональный турнир, посвящённый памяти Светланы Макаровой
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы
Общество, 11.01.2021
Семён Павличенко и его товарищи по сборной выиграли командную эстафету
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
В Бурятию поступит 1900 доз вакцины от COVID-19
Общество, 11.01.2021
Её получат жители республики из групп риска
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
В Бурятии помогли бабушке, обманутой мебельщиками
Общество, 11.01.2021
Халтурщики некачественно собрали пенсионерке гарнитур и не отвечали за свою работу
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Новогодние Иркутск и Читу сфотографировали из космоса
Общество, 11.01.2021
Снимками порадовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
В Улан-Удэ обещают благоустроить 46 дворов
Общество, 11.01.2021
В подготовительной работе смогут принять участие жители домов
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Военные в Бурятии готовятся к «Снайперскому биатлону»
Общество, 11.01.2021
Обучение пройдёт на полигонах Бурдуны и Дивизионный
В Улан-Удэ может появиться сквер учителя
В Улан-Удэ может появиться сквер учителя
Общество, 11.01.2021
Проект находится в стадии обсуждения
Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии
Роспотребнадзор досмотрел 24 тысячи автомобилей на границе Бурятии
Общество, 11.01.2021
Ведомство отчиталось о проделанной за год работе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^