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Видео: В Бурятии показали, как восстанавливают «Катюшу»

Видео: В Бурятии показали, как восстанавливают «Катюшу»
Общество, 
Для восстановления «Катюши» в Улан-Удэ доставляют запчасти со всех концов России

В техническом подразделении Восточного военного округа в Бурятии, наполовину восстановлена бесствольная система полевой реактивной артиллерии – БМ-13, легендарная «Катюша» времён Великой Отечественной войны.

Для военнослужащих ремонтного батальона это первый опыт работ по восстановлению техники времён Великой Отечественной. Основная проблема, с которой столкнулись мастера - это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменён на точную копию. После долгих поисков двигатель был доставлен из другого города в мастерскую.

- Перед тем как установить «сердце машины» на штатное место, специалисты капитально отремонтируют двигатель, после чего проверят его работоспособность, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.


Сейчас машина разобрана на части, отдельно проходит восстановление кабины, пусковой установки, деталей кузова и трансмиссии. Завершаются работы по восстановлению шасси, тормозной системы, топливных баков и рулевого управления. Следующим этапом будет покраска деталей кузова, кабины машины, обслуживание колёс, ремонт коробки передач, установка двигателя на штатное место.

Все работы проходят с учётом имеющихся схем сборки, чертежей и другой технической документации.

До этого машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в Сосновом Бору. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

После полного восстановления планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на площади Советов Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарным танком «Т-34».

Ранее в объединении специально к празднованию 75-летия Великой Победы был восстановлен танк Т-34.
военнослужащие Восточный военный округ военная техника
 
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