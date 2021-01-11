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Первенство России по вольной борьбе посвятят памяти Юрия Власко

Первенство России по вольной борьбе посвятят памяти Юрия Власко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир состоится весной в Иркутске

С 8 по 12 апреля в Иркутске состоится первенство России по вольной борьбе среди юниоров. Соревнования будут посвящены памяти Юрия Власко — дважды победителя первенств Европы, трагически погибшего в 2017 году, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы России.

По словам старшего тренера сборной России по вольной борьбе, отвечающего за команду U-20, чемпиона мира Абдусалама Гадисова, если не будут сняты соответствующие ограничения, соревнования проведут без болельщиков. Однако организаторы надеются, что к тому моменту уже появится возможность провести турнир без каких-либо ограничений. До первенства России будут проходить отборы, а после него – сборы с призёрами и чемпионами для подготовки к первенству Европы и мира.

- Юрий Власко — парень, которого я лично знал, и мне запомнилось его воспитание, его человечность, скромность. Он посвящал себя полностью борьбе, и я уверен, что если бы не это трагическое событие, он бы добился больших высот. Он является примером для нашей молодёжи, и чтобы таких ребят не забывали, не забывали откуда они родом, мы и приняли решение первенство России назвать памяти Юрия Власко, - добавил Абдусалам Гадисов.
Иркутск спорт первенство России Юрий Власко вольная борьба
 
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