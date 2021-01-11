Медики бесплатно послушали оперных звёзд
Бурятский государственный академический театр оперы и балеты организовал акцию, чтобы выразить благодарность врачам, «Спасибо медицинским работникам».
В рамках акции было выделено 115 билетов для сотрудников БСМП. Вход для них был бесплатным.
Представители БСМП рассказали, что медицинские сотрудники увидели вживую оперы «Паяцы», «Сельская честь», а также концерт «Опера Бурятии. Новые имена».
Бурятский оперный театр подарил врачам БСМП 115 билетов
Общество, Фото:
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