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Коронавирус выявили ещё у 149 жителей Бурятии

Коронавирус выявили ещё у 149 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость держится примерно на одном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 11 января общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии составило 27 552. Из них 54% (14 820) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 149 человек. Заболеваемость держится примерно на одном уровне: днём ранее было 148 заболевших, до этого +145, +147, +148, +140, +138, +143 и т.д.

Из 149 новых случаев коронавируса 113 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от коронавируса 24 794 человека, или 89,9%. В том числе накануне вылечились 137 пациентов.

Умерли за последние сутки ещё три человека. С начала пандемии в Бурятии скончались 623 больных коронавирусом.

В стационарах республики получают лечение 1229 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 909. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 46 пациентов (из них старше 65 – 27).

Занятость коечного фонда составляет 57 %.

Круг контактных лиц составляет 4415 человек.

Отметим, пассажиры, прилетающие в Бурятию воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, теперь в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19.


коронавирус профилактика
 
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