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В Забайкалье определены победители «Забега желаний»

В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
Общество,  Фото:федерация спортивного ориентирования Забайкальского края
Соревнования проводились на озере Арахлей

Впервые в Забайкальском крае 9 января на льду озера Арахлей состоялся «Забег желаний». В соревнованиях приняли участие более 70 любителей активного образа жизни.

- Победителями на дистанции 10 километров среди мужчин стали в возрастной категории 18-25 лет – Гаирбек Рабаданов, в категории 26-34 года – Алексей Лукьяненко, в категории 35-39 лет – Иван Пешков, в категории 40-44 года – Валерий Золотухин. На дистанции пять километров в возрастной категории 45-49 лет среди мужчин победил Владимир Трубников, - рассказали в федерации спортивного ориентирования Забайкалья.

Также организаторы мероприятия добавили, что среди женщин на дистанции пять километров в возрастной категории 18-25 лет первое место заняла Вероника Маслова, в категории 26-34 года победила Валерия Чернизова, в возрастной категории 35-39 лет – Елена Панова, в категории 40-44 года – Алёна Ячменева, в категории 45-49 лет – Наталия Лебедева.

На дистанции 2,5 километра в возрастной категории 50 лет и старше среди мужчин победу одержал Эдуард Каудже, среди женщин золотую медаль завоевала Галина Першина.

Все победители и призёры получили ценные призы, медали и грамоты. Кроме этого, специальными призами отмечены самые возрастные участники: Владимир Бояркин, Олег Доронин, Александр Емельянов, Тагир Аглямов; а также самые юные участники: Анастасия Ячменева и Руслан Абдулагапов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
спорт Забайкальский край забег спортивное ориентирование
 
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