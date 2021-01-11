Награду получил СК «Хобой»
Федерация спортивной борьбы Бурятии назвала лучший проект по развитию и популяризации вольной борьбы в республике. Лучшим признан спортивный клуб «Хобой».
СК «Хобой» был открыт в Улан-Удэ в марте 2019 года, своей главной идее в клубе назвали воспитание олимпийского чемпиона по вольной борьбе.
По итогам 2020 года в СК «Хобой» лучшим спортсменом года назвали Ананду Дашиева. Он в общей сложности набрал 507 тренировочных занятий, а это около 800 часов работы. Также Ананда Дашиев сделал за год 74 схватки, из них 19 соревновательных.
В Бурятии назвали лучший проект по развитию борьбы
Общество, Фото:
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