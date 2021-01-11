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Житель Бурятии сыграл в фильме «Серебряные коньки»

Житель Бурятии сыграл в фильме «Серебряные коньки»
Общество, 
В кинокартине героя Бато Шойжонова зовут Чингиз

Житель Бурятии Бато Шойжонов снялся в фильме «Серебряные коньки» (6+), который вышел в прокат 10 декабря 2020 года. Выходец из села Кижинга играет персонажа по имени Чингиз, одного из членов банды.

21-летний Бато Шойжонов в прошлом году окончил театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сейчас он является артистом Бурятского театра драмы.

«Серебряные коньки» — российская историческая драма режиссёра Михаила Локшина. Действие фильма происходит в конце 1899 года в Санкт-Петербурге, где встречаются абсолютно разные, казалось бы, никак не связанные друг с другом люди: сын обычного фонарщика, Матвей, обладающий посеребрёнными коньками, и дочь сановника по имени Алиса, увлекающаяся миром науки.

Главные роли исполнили Фёдор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов.

Бюджет картины составил 500 миллионов рублей. По данным на 7 января, почти за месяц проката фильм собрал более 392 млн рублей.

фильм актеры
 
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